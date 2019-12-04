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Пензенская область полностью завершила работы по благоустройству в рамках нацпроекта

Специалисты благоустроили 63 дворовых территории и 42 общественных пространства

ПЕНЗА, 4 декабря. /ТАСС/. Пензенская область полностью завершила работы по проекту формирования комфортной городской среды, запланированные на 2019 год. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроены 63 дворовых территории и 42 общественных пространства, сообщил в среду губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании по реализации нацпроектов в Пензе под председательством полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.

По состоянию на октябрь, работы были завершены на 40% объектах.

"В рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды благоустроено 105 объектов - 63 дворовых территории и 42 общественных пространства. Это парки и скверы, мемориалы воинам, аллеи героям, стадионы и площади. Работы завершены на всех объектах", - отметил Белозерцев.

Он добавил, что жители Пензенской области сами выбирали объекты благоустройства. В частности, в городе Наровчате был благоустроен парк за 6 млн рублей, в селе Малая Сердоба - обновлена площадь, в селе Лопатино отремонтированы тротуары и дороги, в поселке Лунино - модернизирован стадион.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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