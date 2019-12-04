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Суд запретил бывшему владельцу обанкротившейся стройкомпании СУ-155 выезжать за границу

Финансовый управляющий Артем Соболев сообщил, что до и после возбуждения в 2015 году дела о банкротстве Михаил Балакин выезжал за границу и тратил там крупные суммы денег

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы запретил бывшему владельцу строительного холдинга СУ-155 Михаилу Балакину покидать территорию России. Соответствующее определение размещено в картотеке судебных дел.

"Наложить временное ограничение права на выезд гражданина Балакина Михаила Дмитриевича <…> из Российской Федерации до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина - должника. <…> Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с момента вынесения в полном объеме", - говорится в определении.

Заявление о временном запрете на выезд из России подал в суд финансовый управляющий Балакина Артем Соболев. По его данным, Балакин в преддверии и после возбуждения в отношении него в 2015 году дела о банкротстве выезжал за границу во Францию, Германию, Австрию, Швейцарию, Испанию и так далее и тратил там крупные денежные суммы.

Также суд установил, что экс-владелец СУ-155 уклонялся от исполнения своих законных обязанностей по процедуре банкротства, не отвечал на запросы финансового управляющего. Суд согласился с доводами Соболева. "Таким образом, в случае выезда должника за пределы Российской Федерации имеется существенный риск невозвращения должника и неисполнения им имеющихся обязательств перед кредиторами, что причинит им особо крупный ущерб", - отмечается в определении.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", в марте 2019 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО "АлмазИнвест" признал Балакина банкротом. По решению суда открыта процедура реализации его имущества. Тогда суд включил в реестр требований кредиторов долг перед "АлмазИнвестом" на сумму более 2,4 млрд рублей.

"СУ-155 был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй". Общий долг СУ-155 перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. При этом компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей - дольщиков СУ-155 получили квартиры.

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