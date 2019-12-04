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Около 80 проблемных домов планируется ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2020 году

Это позволит восстановить права около 10,5 тыс дольщиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 80 многоквартирных домов, в которых планируется выдать ключи обманутым дольщикам, намерены ввести в эксплуатацию в Московской области в 2020 году. Это позволит восстановить права около 10,5 тыс. участников долевого строительства в регионе, сообщается в материалах пресс-службы Министерства жилищной политики Подмосковья.

"План на 2020 год: многоквартирные дома в первом квартале - 15, 2-4 квартал - 64", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом квартале следующего года в Подмосковье планируется выдать свыше 3 тыс. ключей обманутым дольщикам. До конца следующего года эта цифра будет увеличена до 10,5 тыс.

Как рассказала журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, всего в Подмосковье в настоящий момент заключены договоры долевого участия на строительно домов с 41,2 тыс. человек.

"Это не значит, что это проблемные объекты все, это просто количество дольщиков с 2020 по 2024 год", - добавила Федотова.

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