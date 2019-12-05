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Число обманутых дольщиков в регионах ПФО составило более 40 тыс. человек

Всего в округе 607 проблемных домов

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Количество обманутых дольщиках в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) составляет более 40 тыс. человек, однако, за счет принятых на федеральном уровне мер можно рассчитывать на снижение этого числа, сказал в четверг полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров на заседании Ассоциации законодательных органов госвласти в Саратове.

Президент России Владимир Путин 1 апреля 2019 года по итогам заседания президиума Госсовета поручил дать возможность регионам достраивать долгострои за свой счет. В поручении говорилось о создании в регионах специализированных некоммерческих организаций (НКО), обеспечивающих завершение строительства таких объектов.

"По состоянию на 1 октября текущего года общее количество лиц, чьи права нарушены, в целом по округу составляет более 40 тыс. человек, а количество проблемных домов составляет 607. Последнее время на федеральном уровне созданы условия и приняты меры, которые направлены на обеспечение сокращения числа пострадавших граждан", - сказал Комаров.

Он добавил, что проблема обманутых дольщиков - одна из самых актуальных в ПФО, при этом те, кто пострадал от действий застройщиков, есть во всех регионах округа, за исключением Мордовии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКомаров, Игорь АнатольевичМордовияСаратовская область
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