Объем инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в декабре может увеличиться на $1 млрд

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России в декабре может увеличиться на $1 млрд, сообщил в четверг журналистам партнер консалтинговой компании Colliers International Станислав Бибик.

"Мы предполагаем, что за месяц, а по сути [за] три недели, могут закрыться сделки на $1 млрд. Декабрь будет самым горячим за всю историю рынка. Так же, как январь и февраль", - сказал он.

Эксперт отметил, что по итогам одиннадцати месяцев 2019 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил $1,3 млрд против $2,03 млрд за аналогичный период 2018 года. По его словам, такой уровень инвестиций можно назвать рекордно низким за всю историю рынка. "Ожидаемый объем инвестиций по итогам 2019 года - $2,32 млрд (в 2018 году $2,39 млрд - прим. ТАСС)", - уточнил он.

Бибик также сообщил, что доля Московского региона в общем объеме инвестиций может составить 40%, инвестиционная активность сконцентрирована за пределами столицы.

Эксперт добавил, что средний размер инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости РФ за год вырос на 30-35% - до $46,5 млн с $35 млн в 2018 году.