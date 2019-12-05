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К реновации исторической части Ялты привлекут иностранных архитекторов

В рамках конкурса архитекторов планируется выбрать лучший проект на реставрацию старых объектов

ЯЛТА, 5 декабря. /ТАСС/. Конкурс архитекторов, участие в котором примут специалисты из зарубежных городов-побратимов, объявят в Ялте в рамках программы реновации исторической части города, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции мэр Иван Имгрунт.

"Мы проведем международный архитектурный конкурс. Речь идет о программе реновации, о том, чтобы мы историческую часть города, старые здания обновили, дали им второе дыхание, второе рождение. Мы привлечем и субъекты, и города, не только побратимы - у Ялты достаточное количество побратимов, в том числе за рубежом - мы надеемся, что их архитекторы [примут участие]", - сказал Имгрунт.

В рамках конкурса планируется выбрать лучший проект на реставрацию старых зданий, подобно тому, как обновлялись фасады домов в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Глава Ялты пояснил, что эту работу планируется сделать уже к началу курортного сезона.

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