В Хабаровске сдали проблемный дом дольщиков, который строился 12 лет

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Проблемный многоквартирный дом, который строился в Хабаровске с участием дольщиков, сдали спустя 12 лет после начала стройки. Квартиры получили более 100 человек, сообщила в пятницу прокуратура Хабаровского края.

"В Хабаровске восстановлены права 103 граждан - участников долевого строительства жилого дома, строительство которого велось более 12 лет. В результате принятых прокуратурой Хабаровского края мер по восстановлению прав участников долевого строительства завершено строительство жилого дома по ул. Тихоокеанской г. Хабаровска", - говорится в сообщении на сайте.

Возведение этого дома начала финансово-строительная компания "Мыс" в 2007 году. На стройку привлекались деньги дольщиков. Из-за банкротства застройщика строительство дома не велось с 2011 по 2013 год. Дом достраивала компания "Самстрой", работы шли низкими темпами, сроки ввода объекта неоднократно переносились.

Прокуратура края взяла ситуацию со сдачей этого дома под свой контроль, застройщику вносились меры прокурорского реагирования из-за плохого информирования об этапах строительства и неправомерного расходования средств дольщиков. "О необходимости принятия действенных мер прокурором края проинформирован губернатор Хабаровского края. В результате выработан ряд мероприятий, позволивших исправить ситуацию на данном объекте", - говорится в сообщении.

В результате дом достроили, его разрешили ввести в эксплуатацию. В настоящее время квартиры передают собственникам.

Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству России принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам. Поручение было дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа. В правительстве Хабаровского края в апреле сообщали журналистам, что всего в регионе на тот момент насчитывалось 2,5 тыс. дольщиков из проблемных и потенциально проблемных домов. В декабре правительство региона сообщило, что с 2018 года более 1,1 тыс. обманутых дольщиков получили свои квартиры.