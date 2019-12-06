Форум "Среда для жизни" в 2020 году проведут в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пятый форум "Среда для жизни" проведут в августе 2020 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ДОМ.РФ, который является организатором мероприятия.

В ходе деловой программы форума обсуждаются приоритеты развития России до 2024 года, обозначенные в национальных проектах. Также организаторы форума ежегодно проводят фестиваль "Городские выходные" для жителей и гостей города.

"В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать 800 лет со дня основания, и проведение форума накануне такой важной даты даст новый стимул к развитию, который поможет раскрыть не только деловой, но и туристический потенциал города", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

В 2019 году форум прошел в Великом Новгороде и собрал около 900 участников из 69 регионов страны в рамках деловой программы. Форум также посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Ранее "Среду для жизни" организовывали на площадках Калининграда, Саратова и Иннополиса (Татарстан).

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами мероприятия выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, ТАСС и Агентство стратегических инициатив.