Более 530 объектов строятся в Москве по договорам долевого участия

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Застройщики в Москве возводят более 530 объектов по договорам долевого участия (ДДУ) на 33 млн кв. м. Об этом на форуме РБК "Итоги года. Рынок недвижимости 2019" сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Если говорить про этот год, то мы безболезненно перешли на эскроу-счета. У нас 67% домов, которые вводятся по старой схеме. 18% перешли на эскроу-счета. Еще 2% скоро перейдут. 538 проектов строятся по договорам долевого участия и сумма всех строящихся объектов - 33 млн кв. м", - сказал Хуснуллин.

Он заявил, что власти уверены в росте числа счетов эскроу из года в год.

В Москве за 2019 год было введено в эксплуатацию рекордное число недвижимости - 10 млн кв. м. Еще около 1 млн кв. м могут ввести до конца года.