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Строительство жилого комплекса на месте Ховринской больницы завершится за три-четыре года

Также в проект строительства будут включены социальные объекты

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют завершить строительство жилого комплекса на месте снесенной Ховринской больницы за ближайшие три-четыре года. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Началось строительство жилого комплекса для городских нужд на территории бывшей Ховринской больницы. Нормативный срок строительства составляет около пяти лет, однако я думаю, мы справимся за три-четыре года", - сказал Хуснуллин.

По его словам, там будет сделано хорошее благоустройство, организованы пешеходные маршруты. В проект строительства также будут включены и социальные объекты.

Он также добавил, что на этой площадке возводится жилой комплекс, где будут предоставлены квартиры участникам программы реновации, а также участникам других городских социальных программ.

"Я считаю, что это достаточно большой объект, но он нужен для города", - сказал Хуснуллин.

Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году власти приняли решение о сносе долгостроя.

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