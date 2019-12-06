Минстрой подготовил план по оптимизации государственной информационной системы ЖКХ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минстрой России подготовил план по оптимизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сообщила в пятницу директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Светлана Никонова на итоговом в 2019 году заседании экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Инфосистема была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании.

"План мероприятий - дорожная карта - сформирована, согласована сторонами и на сегодняшний день находится на утверждении у курирующего вице-премьера [Виталия Мутко]", - сказала Никонова.

В начале декабря в комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сообщали, что законопроект о передаче Минстрою функции заказчика информационной системы ЖКХ могут принять до конца года. Как отмечал ответственный секретарь экспертного совета Павел Склянчук, вопрос об операторе ГИС ЖКХ будет решаться после изменения федерального закона. Согласно инициативе, Минстрой станет заказчиком ГИС ЖКХ, что позволит министерству получать более полные сведения в этой сфере, а также аккумулировать актуальную информацию о ее состоянии. Сейчас полномочиями заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, наделено Минкомсвязи.