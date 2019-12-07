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Кабмин выделит 3,5 млрд рублей на реновацию зданий культуры в регионах и муниципалитетах

Инициатива была предложена Министерством культуры России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое устанавливает выделение в 2020-2022 годах 3,5 млрд рублей из средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 460 млн рублей в 2020 году, 920 млн рублей в 2021 году, 2120 млн рублей в 2022 году", - говорится в сообщении.

Средства будут предоставлены на реновацию Дома танца ансамбля "Лезгинка" в Махачкале в республике Дагестан, Марийской государственной филармонии им. Я. А. Эшпая, Мурманского областного драматического театра, Курганского государственного театра драмы, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина и других.

Отмечается, что инициатива была предложена Министерством культуры РФ. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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