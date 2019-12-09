"Ъ": жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Цены на вторичную недвижимость в 2019 году выросли в 102 из 120 российских городов с населением более 100 тыс. человек. Лидерами по росту стоимости стали города Дальневосточного федерального округа (ДФО), где жилье на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 10% выше, чем в прошлом году, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании ЦИАН.

По данным издания, самый заметный скачок произошел во Владивостоке, где вторичное жилье сейчас в среднем стоит 125,1 тыс. рублей за 1 кв. м. Динамика изменения цен здесь оказалась достаточно заметной: за год показатель вырос на 16%, а за два года - на 29%. Схожие колебания цен наблюдаются в Благовещенске, где квартиры подорожали в среднем на 16% и 23% соответственно, до 76,6 тыс. рублей за 1 кв. м.

Как сообщает "Коммерсантъ", в крупных городах Центрального федерального округа (ЦФО) жилье на вторичном рынке в этом году подорожало в среднем на 5%, до 48,4 тыс. рублей за 1 кв. м. Лидером по росту цен в ЦФО стал Воронеж, где за год квадратный метр вторичного жилья вырос в цене сразу на 17%, а относительно конца 2017 года - на 12%, до 50,3 тыс. рублей. Кроме того, значительный прирост цен прослеживается в Твери, где квартиры оценены в среднем в 52,4 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 11% дороже, чем в 2018 году.

В Сибири лидерами стали Новокузнецк и Братск, здесь жилье подорожало на 14% за год, до 42,6 тыс. рублей за 1 кв. м. В северо-западной части России быстрее всего цены на вторичное жилье росли в Калининграде - на 8%, до 62,6 тыс. рублей за 1 кв. м. На Урале динамику в размере 9% за год продемонстрировали Копейск и Новый Уренгой: квартиры здесь стоят 34,7 тыс. и 104 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно. Среди городов Северного Кавказа лидером стал Владикавказ: здесь вторичная недвижимость подорожала на 15%, до 44 тыс. рублей за 1 кв. м. На юге лидирует Сочи: квартиры выросли в цене на 7% за год, до 130,2 тыс. рублей за 1 кв. м.

Как сообщает газета, в периметр исследования ЦИАН не вошли данные о двух крупнейших российских площадках недвижимости - Москве и Санкт-Петербурге. По данным издания, стоимость жилья в обеих столицах обновила исторический максимум, достигнув 200,5 тыс. и 124,6 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно. Однако, несмотря на это, динамика роста цен оказалась не настолько заметной, как в других регионах России: годовой прирост показателя составил 4,2% для Москвы и 5% для Санкт-Петербурга.