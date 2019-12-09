Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС, 9 декабря. Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотечные кредиты под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба банка.

"Банк ДОМ.РФ запустил "Ипотеку под 2%" на покупку или строительство жилья в Дальневосточном федеральном округе. Ставка 2% годовых действует в течение всего срока кредитования", - говорится в сообщении. Уточняется, что получить льготную ипотеку можно с 9 декабря 2019 года до 31 декабря 2024 года. Это могут сделать супруги не старше 35 лет, а также не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 18 лет. Также претендовать на ипотеку с господдержкой могут участники программы "Дальневосточный гектар", получившие участок в ДФО для строительства дома.

Кредитные средства можно направить на покупку готового или строящегося жилья, а также на индивидуальное строительство жилого дома. Так, участники "Дальневосточного гектара" могут взять ипотеку под 2% на строительство жилого дома под залог имеющегося жилья. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей, срок кредитования - от 3 до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья - 20% от стоимости объекта недвижимости. Заявку можно подать онлайн на сайте банка, провести сделку - в отделениях банка или его партнеров в более чем 20 городах ДФО.

"Программа поможет решить задачу, поставленную президентом Российской Федерации, увеличить объемы строительства жилья в регионе и обеспечить приток трудовых ресурсов. "Дальневосточная ипотека" будет, безусловно, востребована, мы уже видим интерес к продукту со стороны клиентов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова. В материалах пресс-службы добавляется, что банк планирует реализовать совместные со строительными компаниями программы, в том числе по проектному финансированию.

В понедельник было опубликовано постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, по утверждению условий программы "Дальневосточная ипотека".

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.