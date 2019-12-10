Нормативная база по выплатам членам ЖСК появится не раньше конца года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Нормативно-правовой акт к закону, который позволяет членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, получать компенсации будет принят не ранее конца 2019 года. Об этом сообщил во вторник председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в ходе заседания нижней палаты.

Депутат отметил, что в осеннюю сессию по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина был внесен и принят законопроект, который распространил возможность компенсационных выплат для членов ЖСК.

"Для выплат членам ЖСК, к сожалению, нормативная база до сих пор не принята, и в лучшем случае необходимый нормативно-правовой акт появится только в конце декабря. И это по тем решениям, которые ждут десятки тысяч наших граждан", - сказал Николаев.

По его словам, в 2019 году было принято большое количество норм, направленных на помощь обманутым дольщикам, из бюджета было выделено 16,5 млрд рублей на выплату компенсаций. Он отметил, что 15 ноября наблюдательным советом фонда защиты прав участников долевого строительства было принято решение о компенсационных выплатах по первым 30 объектам, и в этом году должны получить компенсации более 5 тыс. обманутых дольщиков. "Однако реализация многих положительных решений, к сожалению, сталкивается с тем, что нет соответствующей нормативно-правовой базы", - сказал депутат.

В начале ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о выплате возмещения членам ЖСК, которым передаются проблемные объекты в ходе процедуры банкротства застройщиков. Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Сумма возмещения членам кооперативов будет определяться по рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты этого возмещения, она не должна быть меньше суммы пая и тех дополнительных взносов, которые граждане платили в свои ЖСК для достройки дома.