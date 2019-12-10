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ЦБ получит доступ к данным системы жилищного строительства для контроля за банками

Гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник сообщил, что уже собрана информация о 3,7 тыс. застройщиков, которые возводят 10,9 тыс. домов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России и ДОМ.РФ подписали соглашение, по которому регулятор получит доступ к данным о проектном финансировании застройщиков из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, портал наш.дом.рф). Информация будет использоваться для надзора за работой банков, сообщила во вторник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Благодаря данным на сайте наш.дом.рф сегодня мы знаем о каждом доме, который строится в России с привлечением средств граждан. Как оператор информационной системы ДOМ.РФ предоставит Банку России необходимый доступ к данным, чтобы регулятор мог своевременно получать сведения о деятельности банков, уполномоченных правительством РФ по ведению счетов эскроу", - сказал гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, чьи слова приводит пресс-служба.

По закону все застройщики, ведущие долевое строительство, обязаны размещать на портале документацию, отчетность, а также фотографии хода строительства. Обновление данных происходит ежедневно. Так, сформирована база данных о всех строящихся жилых домах с привлечением средств дольщиков. На сегодняшний день собрана информация о 3,7 тыс. застройщиков, которые осуществляют строительство 10,9 тыс. домов. В стадии строительства находится 111,7 млн квадратных метров жилья. Система наш.дом.рф создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ.

"Для Банка России система является важным источником информации, в соответствии с которым можно четко отследить, в какой степени готовности находятся проекты строительства, кто осуществляет строительство и в каких банках кредитуются эти застройщики, а также другие необходимые показатели. Из 94 уполномоченных банков о готовности кредитовать застройщиков или проведении подготовки к такому кредитованию сообщили 38 банков. Сегодня более 950 проектов в 68 регионах России реализуется по новому механизму финансирования. 900 застройщиков направили заявки в банки о привлечении проектного финансирования. Более 630 застройщиков уже реализуют такие проекты", - отметил первый зампредседателя Центробанка Дмитрий Тулин.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
РоссияПлутник, Александр Альбертович
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