В Казани сдали очередной долгострой для обманутых дольщиков

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Третий за текущий год многоквартирный дом сдан в казанском ЖК "Молодежный". В новые квартиры заехали более 100 семей, сообщила во вторник журналистам пресс-служба правительства Татарстана.

"Сегодня в Казани сдали уже третий в этом году долгострой. Строительно-монтажные работы были завершены в многоквартирном доме на ул. Ноксинский спуск. Строительство дома начала ГК "Фон" в 2014 году, однако из-за возникших у компании финансовых трудностей в 2015 году было оно остановлено. Для завершения работ в прошлом году был привлечен новый застройщик - ООО "АкТаш-Инвест", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В новом 20-этажном доме 108 квартир, помимо них здесь размещены офисные помещения общей площадью 590 кв. м. Дом оборудован подземной автостоянкой, она 69 мест. Общая площадь дома - 6,7 тыс. кв. м, из них жилые помещения занимают 5,7 тыс. кв. м. За три года благодаря работе исполкома Казани и Минстроя Татарстана в регионе введено в эксплуатацию 18 проблемных домов, 16 из них - в Казани.

"Сегодня в дом заехали 100 семей. Мы в дальнейшем будем активно продолжать эту работу и надеемся на изменения в законодательстве, а именно введение эскроу-счетов и жесткий контроль долевого строительства со стороны банков, что позволит нам избежать таких проблем в будущем", - отметил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, присутствовавший на церемонии сдачи долгостроя.