Госдума передает Минстрою функции заказчика государственной информационной системы ЖКХ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об определении Минстроя заказчиком государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

На данный момент полномочиями заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, наделено Минкомсвязи. При этом Минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ. Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, целесообразность передачи министерству функции заказчика ГИС ЖКХ обусловлена тем, что это позволит аккумулировать "актуальную информацию о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства РФ".

Как пояснил ранее ТАСС первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, передача функций заказчика Минстрою позволит пересмотреть объем предоставляемой информации, а также развить региональный сегмент системы. По его словам, сейчас "сложилась парадоксальная ситуация, когда информация выгружается, но доступа к ней практически ни у кого нет", организации сферы ЖКХ не имеют возможности работать с реестрами собственников и персональными данными потребителей коммунальных услуг.

Согласно законопроекту, силу утратит и распоряжение правительства о том, что оператором ГИС ЖКХ выступает ФГУП "Почта России".

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.

Как заявил ранее замглавы Минстроя Максим Егоров, министерство намерено существенно оптимизировать работу информационной системы.