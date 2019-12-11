Кадастровая палата перевела в цифровой формат более половины кадастровых дел в России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Кадастровая палата перевела в цифровой формат 55% от всех кадастровых дел на территории РФ за три года, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Кадастровое дело - совокупность скомплектованных и систематизированных документов, на основании которых в Единый госреестр недвижимости вносятся сведения об объекте. Это документы, подтверждающие образование или прекращение существования объекта недвижимости, изменения его основных характеристик.

"В электронный формат переведено более 33,8 млн кадастровых дел, что составляет 55% от всех кадастровых документов, находящихся на хранении в архиве учреждения", - говорится в сообщении и уточняется, что всего в архивах Кадастровой палаты содержится около 62 млн кадастровых дел.

К настоящему моменту в электронный вид уже полностью переведены документы в 15 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской области и Чукотском автономном округе, Иркутской области, в Коми, Марий Эл, Калмыкии, Туве, Хакасии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане и Республике Алтай. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, эта работа проведена за три года.

"Перевод кадастровых дел в цифровой формат позволит повысить скорость оказания услуг вне зависимости от месторасположения объекта недвижимости, то есть экстерриториально", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора Федеральной кадастровой палаты Игоря Абазова.