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Краснодар признали самым комфортным городом России

Городу присвоили первое место специалисты института территориального развития "Урбаника"
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© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Краснодар стал в 2019 году самым комфортным для проживания городом в России по мнению института территориального развития "Урбаника", сообщил журналистам в среду глава города Евгений Первышов.

"Признание города самым комфортным в России - это некий аванс, показывающий, что мы движемся в нужном направлении. Для меня Краснодар по праву будет считаться самым комфортным городом, когда таким его будут называть сами краснодарцы. Первое место - это всегда приятно, но нужно оставаться реалистами. Помимо текущих дел мы смотрим и в будущее - планируем новые дороги и трамвайные линии, новую набережную, зеленые зоны, промышленные кластеры и социальные объекты", - сказал Первышов.

Председатель комитета законодательного собрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский сообщил ТАСС, что в Краснодаре сложилось сочетание нескольких факторов, которых нет ни у одного города в стране.

"Первое - географическое положение: два часа езды до Черного моря, два часа - до Азовского, два часа - до Крымского моста. Второе - очень динамично развивающаяся территория с точки зрения услуг, бизнеса, третье - большое количество рабочих мест, сразу отсекается огромное количество городов-претендентов. Третье - очень хорошая логистика, в силу расширения возможностей аэропорта, железнодорожного сообщения, теперь еще у нас открылась логистика на Крым, и Краснодарский край впервые за 300 лет стал транзитным регионом", - отметил собеседник агентства.

Теги
РоссияКраснодарский край
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