Госдума вводит штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и других помещений, включая подвалы и подсобки, в многоквартирных домах.

Авторы - группа депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" - предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и распространить штрафы за самовольную перепланировку или переустройство жилых помещений на юридических и должностных лиц. Согласно предлагаемым поправкам, штрафные санкции для должностных лиц должны составить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Суммы штрафов для граждан при этом не меняются - сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Такие же штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.

Действующей редакцией КоАП предусмотрена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, распространяется она исключительно на граждан. "Таким образом, ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентируются. В то же время наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица", - указывают инициаторы в пояснительных материалах.