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Девелопер "Кортрос" намерен распространить строительство жилых небоскребов в России

В начале 2018 года девелопер начал строительство высотного жилого комплекса Headliner в Шмитовском проезде в центре Москвы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/ Группа компаний "Кортрос" (входит в топ-17 девелоперов РФ) планирует тиражировать строительство кварталов жилых небоскребов в регионах России. Об этом ТАСС сообщил в четверг президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий в кулуарах рождественского саммита по итогам развития рынка недвижимости Московского региона.

В начале 2018 года девелопер начал строительство высотного жилого комплекса Headliner (53 этажа) в Шмитовском проезде в центре Москвы. В октябре был введен в эксплуатацию один из корпусов первой очереди этого объекта.

"Headliner - первый проект жилых небоскребов в центре Москвы. Мы планируем тиражировать эту концепцию. И не только в столице, но и в регионах", - сказал он.

Голубицкий напомнил, что такой проект уже реализуется в Перми, на территории ЖК "Гулливер". Также "местный" Headliner строится в Екатеринбурге. "Мы реализуем еще несколько таких кварталов", - добавил он.

Группа компаний "Кортрос" занимает 17-е место в России по объемам строительства и реализует проекты в четырех российских регионах. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства, по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет почти 766 тыс. кв. м.

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