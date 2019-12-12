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"Кортрос" и Capital Group начнут застройку в районе Северного речного порта в 2020 году

Девелоперы планируют возвести более 837 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/ Девелоперские компании "Кортрос" и Capital Group приступят к реализации совместного проекта по застройке 19,8 га в районе Северного речного порта в Москве осенью 2020 года. Об этом ТАСС рассказал в четверг президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий в кулуарах рождественского саммита по итогам развития рынка недвижимости Московского региона.

В начале декабря партнеры сообщали, что распределение долей "Кортрос" и Capital Group в проекте составляет 60% и 40% соответственно. Девелоперы планируют возвести 837,4 тыс. кв. м недвижимости, из них 537,6 тыс. кв. м придется на жилье. Общий объем инвестиций оценивается в 70 млрд рублей.

"Думаю, мы начнем строительство примерно через год - осенью 2020 года, возможно, и раньше. Реализация проекта рассчитана на 8-10 лет", - сказал он.

Голубицкий уточнил, что к настоящему моменту концепция проекта готова, идет стадия проектирования совместно с французской компанией Anthony Bechu & Associs. Он добавил, что проектом предусмотрена реконструкция набережной Химкинского водохранилища, однако реконструкция пассажирского вокзала в планы не входит.

Ранее "Кортрос" и Capital Group в партнерстве приступили к строительству ЖК iLove на севере Москвы, в 2019 году "Кортрос" выкупил долю партнера, также девелопер приобрел у Capital Group жилой комплекс Bauman House в Москве.

Группа компаний "Кортрос" занимает 17-е место в России по объемам строительства и реализует проекты в четырех российских регионах. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства, по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет почти 766 тыс. кв. м. Девелопер Capital Group ведет строительство в Москве и занимает 62 место в РФ с объемом строительства более 294 тыс. кв. м.

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Россия
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