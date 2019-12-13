Границу между Россией и Китаем внесли в Единый госреестр недвижимости

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сведения об участке границы между Россией и Китаем внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила в пятницу пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения об участке границы между Россией и Китайской Народной Республикой. Речь идет о прохождении участка государственной границы, расположенного на территории кадастровых округов "Амурский" и "Приморский", - говорится в сообщении.

Участок границы с Китаем в Амурской области составил более 1,2 тыс. км, в Приморском крае - более 1 тыс. км. Ранее кадастровая палата также внесла в ЕГРН сведения о границе между Россией и Северной Кореей протяженностью 39,8 км.