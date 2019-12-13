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Свыше 1 млн кв. м новых производственных площадей построили в Москве с 2011 года

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что Москва является крупнейшим промышленным центром России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Площадь новых производственных помещений в Москве, построенных с 2011 года, превышает 1 млн кв. м, всего на московских предприятиях работают более 780 тыс. человек, сообщил в пятницу на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Еще в 2011 году мы дали зеленый свет строительству промышленных зданий. И за эти годы было построено свыше 1 млн кв. м новых производственных площадей", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что Москва является крупнейшим промышленным центром России и производит 15% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности страны, в том числе большую долю продуктов питания, лекарств и изделий оборонной промышленности. "На московских предприятиях трудится более 780 тыс. человек", - уточнил мэр.

Собянин также напомнил, что если предприятие эффективно использует городскую землю, инвестирует и платит достойную заработную плату, можно получить статус "промышленного комплекса" и налоговые льготы. "Статус "промышленного комплекса" получил уже 51 промкомплекс, где работают 59,1 тыс. человек. На 1 рубль льготы эти заводы вкладывают 3, а иногда и больше рублей в модернизацию производства", - сообщил Собянин.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога.

Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%. Сегодня таким статусом обладает 51 московский производитель, в том числе "Царицыно", "Московская фармацевтическая фабрика", "Хлебозавод № 24", "Ударница", "Большевичка", "Вимм-Билль-Дан" и другие.

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