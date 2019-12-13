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Минстрой допустил изменение Жилищного кодекса в 2020 году

Это связано с реформой контрольно-надзорной деятельности и новеллами в сфере жилищно-коммунального хозяйства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минстрой России допускает изменение Жилищного кодекса в 2020 году в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности и новеллами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила в пятницу замдиректора департамента развития ЖКХ Олеся Лещенко на круглом столе "15 лет Жилищному кодексу РФ: итоги и перспективы развития" в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина.

"Следующий год, во-первых, мы живем под знаком регуляторной гильотины, во-вторых, - под знаком подготовки и обсуждения стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Это означает, что в любом случае изменения в Жилищный кодекс будут вноситься", - сказала она.

Лещенко отметила, что Минстрою часто приходится работать с Жилищным кодексом как с документом, который "требует точечной донастройки, доналадки, а также разъяснений, как надо применять нормы".

В начале сентября директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Светлана Никонова рассказывала ТАСС, что стратегия развития ЖКХ до 2035 года может быть принята летом 2020 года.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Жилищный кодекс принят Госдумой в декабре 2004 года. Это базовый юридический документ законодательства, призванный обеспечить защиту прав граждан на жилище. Им создаются условия для защиты прав владельцев квартир и домов, обеспечения жильем малоимущих граждан, развития рынка недвижимости, стимулирования строительства индивидуальных и многоквартирных домов.

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Россия
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