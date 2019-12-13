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В Нижнем Новгороде сдали пятый в этом году дом для обманутых дольщиков

Квартиры получили 53 человека, которые вложили деньги в строительство дома еще 12 лет назад

ТАСС, 13 декабря. В Нижнем Новгороде сдали в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом на улице Родионова - Деловая, который строился с участием дольщиков. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Нижегородской области.

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"Сегодня своих квартир дождались люди, некоторые вложили деньги 12 лет назад. По такой же схеме, с выделением инвестору компенсационных земельных участков, началось строительство еще одного проблемного дома - ЖК "Университетский", - цитирует пресс-служба Никитина.

Строительство начато в 2005 году промышленно-торговым центром "Волгонефтехиммонтаж", несколько раз оно приостанавливалось и возобновлялось, пока в 2013 года стройка не остановилась окончательно. В 2015 году застройщика признали банкротом. В апреле 2019 года достройкой дома занялась компания "Выбор-ННДК". В качестве компенсации инвестору выделили три земельных участка, которые раньше находились в федеральной собственности. Достройка дома по такой схеме стала первым опытом для Нижегородской области, отметили в пресс-службе.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе, квартиры получили 53 человека.

По словам гендиректора компании "Выбор-ННДК" Михаила Иванова, в завершение дома инвестировано 130 млн рублей. "На земельных участках, которые мы получили в качестве компенсации, будем возводить жилой комплекс, он расположится на улице Хохлова. Мы получили решение архитектурного совета, начали рабочее проектирование ЖК. Его площадь составит порядка 30 тыс. кв. м", - сказал Иванов журналистам.

Достроенный дом на улице Родионова - Делова - это пятый проблемный дом, который сдали с начала 2019 года. В октябре были введены в эксплуатацию первые четыре дома ЖК "Новинки Smart City". Планируется достроить все 25 домов жилого комплекса - это 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Как отметили в пресс-службе правительства региона, благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тыс. семей, которые включены в реестр требований участников строительства.

По данным инспекции Госстройнадзора Нижегородской области, в регионе есть сложности с достройкой 112 домов, из них 81 дом официально признан проблемным. Общее число дольщиков, которые в той или иной степени столкнулись с недобросовестными застройщиками в регионе, составляет более 6,5 тыс. человек. Власти Нижегородской области рассчитывают решить проблему к концу 2022 года.

Теги
РоссияНижегородская область
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