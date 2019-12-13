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Нижегородская область направит более 1 млрд рублей на строительство школ и дорог

На эти средства планируется построить семь социально важных объектов в трех жилищных комплексах Нижнего Новгорода

ТАСС, 13 декабря. Власти Нижегородской области направят более 1 млрд рублей на возведение школ, дорог и детских садов в жилых комплексах в следующем году, деньги выделят из федерального бюджета по программе "Стимул", сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

Программа "Стимул" реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.

"В 2020 году Нижегородская область направит дополнительные средства федерального бюджета в размере 1,275 млрд рублей на стимулирование программ жилищного строительства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона по итогам встречи министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева с представителями строительной отрасли региона.

Уточняется, что за эти деньги планируется возвести семь социально важных объектов в трех жилищных комплексах Нижнего Новгорода. Так, в "Новинках Smart City" построят детский сад и школу, школа и две дороги появятся в "Окском береге", а также детсад и школа - в ЖК "Анкудиновский парк". Соответствующие изменения заложены в проекте бюджета региона на следующий год.

"Участие в программе "Стимул" - значительное подспорье для Нижнего Новгорода, глоток свежего воздуха. Естественно, федерация выделяет частичное финансирование. Там, где необходимо дофинансировать социальные объекты, предусмотрены средства регионального бюджета", - цитирует пресс-служба губернатора региона Глеба Никитина.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияНижегородская область
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