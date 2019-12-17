Центробанк отметил высокие темпы роста задолженности россиян по ипотеке

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Темпы роста задолженности россиян по ипотечным кредитам остаются высокими - на 1 ноября 2019 года рост составил 20,8% в годовом выражении, говорится в докладе ЦБ РФ.

"Текущие темпы роста ссудной задолженности по ипотечным кредитам остаются высокими - 20,8% в годовом выражении на 1 ноября 2019 года", - отмечается в докладе.

Банк России также рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам.

"В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель "кредит/залог")", - отмечается в докладе.

Повышенные коэффициенты будут применяться при ПДН свыше 50%. Сейчас дополнительные надбавки к коэффициентам риска применяются по ипотечным кредитам с показателем "кредит/ залог" 80-90% (+100 процентных пунктов) и свыше 90% (+200 п.п.).

Увеличение спроса на ипотеку

Доступность ипотеки будет увеличиваться, а спрос на ипотечные кредиты возрастать в условиях снижения процентных ставок банков, также говорится в докладе ЦБ "Меры Банка России по обеспечению сбалансированного развития ипотечного кредитования".

"В условиях снижения процентных ставок по ипотечным кредитам доступность ипотеки будет увеличиваться, а спрос на ипотечные кредиты возрастать", - говорится в докладе.

Регулятор отмечает, что данной тенденции также способствует рост индекса доступности жилья (количество квадратных метров жилой недвижимости на первичном рынке, которые заемщик может взять в ипотеку, направляя на обслуживание долга половину среднемесячной номинальной заработной платы по России). На 1 октября 2019 года этот показатель составляет 38,4 кв. м. Кроме того, средняя ставка по ипотеке с 2013 года снизилась на 3,2 п.п., до 9,4% на 1 октября 2019 года, средний срок кредитования вырос на 20%, с 15 до 18 лет, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата повысилась на 72,5%, до 46,3 тыс. рублей. В то же время цена 1 кв. м жилья на первичном рынке выросла на 30,6%, до 62,9 тыс. рублей.

Также, по мнению экспертов ЦБ, росту ипотечного сегмента будут способствовать реализация национального проекта "Жилье и городская среда" и внедрение новых механизмов финансирования долевого жилищного строительства через счета эскроу. В материале указывается на высокий интерес банков к выдаче ипотеки в последние годы, который обусловлен высоким качеством кредитов. За период с 1 января по 1 октября 2019 года объем просроченной задолженности на 90 и более дней снизился на 3,7%, в то время как ипотечный портфель вырос на 12,5%, что привело к сокращению доли "плохих" ссуд за этот период с 1,6% до 1,4%.

Первоначальный взнос ниже 20%

Российские банки стали выдавать меньше ипотечных кредитов с первоначальным взносом ниже 20%, в III квартале их доля в общем объеме предоставленной ипотеки с начала 2019 года снизилась на 7,6 п.п., до 35,7%.

"На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска по кредитам с показателем "кредит/залог" в диапазоне 80-90% банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. В настоящее время разница составляет до 0,7 п.п. (как на строящееся, так и на готовое жилье). Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% в объеме предоставленных кредитов. Доля таких кредитов с начала года снизилась на 7,6 п.п., до 35,7% в III квартале", - говорится в материале.

В ЦБ также отметили, что выдача ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом начала замедляться еще во II квартале 2019 года - снижение в III квартале по сравнению с II кварталом составило лишь 0,8 п.п.

Банк России применяет макропруденциальные меры, которые направлены на снижение доли предоставляемых ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20%. В частности, с 1 января 2019 года ЦБ повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом до 200% со 150%. Изменения коснулись только новых ипотечных кредитов.

Банк России не располагает полномочиями по использованию количественных ограничений, поэтому применяет надбавки к коэффициентам риска, которые воздействуют на достаточность капитала кредитной организации. Чем больше надбавка к коэффициенту риска, тем больше капитала необходимо резервировать банку на предоставление кредита и тем менее рентабельным становится такое кредитование. Меры оказывают наибольшее влияние на банки, имеющие небольшой запас капитала. В случае, если у банка есть существенный запас капитала, он может продолжать выдавать кредиты с повышенным уровнем риска.

Задолженность по кредитам

Почти 50% ипотечных заемщиков в России, по данным на 1 сентября 2019 года, имеют дополнительную задолженность по другим типам кредитов.

"Развитие финансового рынка сопровождается трендом на увеличение доли заемщиков, у которых имеется задолженность одновременно по разным типам кредитов. Если на 1 января 2015 года лишь 39% ипотечных заемщиков имели в дополнение к ипотечному кредиту задолженность по другим кредитам, то на 1 сентября 2019 года их доля достигла 46%", - указано в материалах регулятора.

В ЦБ отмечают, что наличие нескольких типов кредитов повышает долговую нагрузку заемщиков и создает риски кросс-дефолтов, в том числе и для банков, предоставивших ипотечный кредит. В связи с этим Банк России может принять меры по ограничению долговой нагрузки ипотечных заемщиков, говорится в докладе.

Помимо этого, в докладе регулятора отмечается, что доля ипотечных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% с началась года увеличилась на 3,2 п.п., до 6,6% в III квартале 2019 года, с ПДН более 50% - до 42%.