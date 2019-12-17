{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ может ужесточить порядок выдачи ипотеки

Банк России рассматривает возможность с 1 июля 2020 года ввести показатель долговой нагрузки при расчете коэффициентов риска по ипотеке
Здание Банка России Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Банка России
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам, говорится в докладе регулятора.

На эту тему
Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

"В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель "кредит/залог")", - отмечается в докладе.

Чем больше надбавка к коэффициенту риска, тем больше капитала необходимо резервировать банку при выдаче кредита и тем менее выгодным становится такое кредитование.

Сейчас дополнительные надбавки к коэффициентам риска применяются по ипотечным кредитам с показателем "кредит/залог" 80-90% (+100 процентных пунктов) и свыше 90% (+200 п.п.).

Повышенные коэффициенты предлагается применять при ПДН свыше 50%. В то же время регулятор вводит ограничения для сегмента ипотечных кредитов с первоначальным взносом 20-30% (то есть при показателе "кредит/залог" 70-80%). Так, если ПДН потенциального заемщика составляет 50-60% при показателе "кредит/залог" 70-80%, то дополнительная надбавка к коэффициентам риска по ипотеке составит 10 п.п. Чем выше ПДН, тем выше надбавка. При этом если ПДН превышает 80%, то независимо от первоначального взноса банку придется создавать дополнительные резервы.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2019 года 42% объема выданных ипотечных кредитов пришлось на заемщиков с ПДН свыше 50%. Кроме того, продолжает расти доля ипотечных заемщиков, у которых уже есть другие кредиты: на 1 сентября 2019 года она достигла 46%, тогда как в 2015 году составляла 39%.

Если новые меры будут введены, нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, признает ЦБ.

"При этом установление дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будет способствовать снижению стимулов для банков предоставлять кредиты заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки и низким первоначальным взносом по ипотеке. Кроме того, названные меры будут вести к увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость, и тем самым обеспечат сбалансированность роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков", - уверен регулятор.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦБ назвал объем средств на счетах эскроу
По данным регулятора, за ноябрь этот показатель вырос в 1,5 раза и превысил 107 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС