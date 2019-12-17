ЦБ может ужесточить порядок выдачи ипотеки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам, говорится в докладе регулятора.

"В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель "кредит/залог")", - отмечается в докладе.

Чем больше надбавка к коэффициенту риска, тем больше капитала необходимо резервировать банку при выдаче кредита и тем менее выгодным становится такое кредитование.

Сейчас дополнительные надбавки к коэффициентам риска применяются по ипотечным кредитам с показателем "кредит/залог" 80-90% (+100 процентных пунктов) и свыше 90% (+200 п.п.).

Повышенные коэффициенты предлагается применять при ПДН свыше 50%. В то же время регулятор вводит ограничения для сегмента ипотечных кредитов с первоначальным взносом 20-30% (то есть при показателе "кредит/залог" 70-80%). Так, если ПДН потенциального заемщика составляет 50-60% при показателе "кредит/залог" 70-80%, то дополнительная надбавка к коэффициентам риска по ипотеке составит 10 п.п. Чем выше ПДН, тем выше надбавка. При этом если ПДН превышает 80%, то независимо от первоначального взноса банку придется создавать дополнительные резервы.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2019 года 42% объема выданных ипотечных кредитов пришлось на заемщиков с ПДН свыше 50%. Кроме того, продолжает расти доля ипотечных заемщиков, у которых уже есть другие кредиты: на 1 сентября 2019 года она достигла 46%, тогда как в 2015 году составляла 39%.

Если новые меры будут введены, нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, признает ЦБ.

"При этом установление дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будет способствовать снижению стимулов для банков предоставлять кредиты заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки и низким первоначальным взносом по ипотеке. Кроме того, названные меры будут вести к увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость, и тем самым обеспечат сбалансированность роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков", - уверен регулятор.