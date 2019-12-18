На Балтийском флоте 700 военнослужащих обеспечили служебным жильем в 2019 году

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Служебное жилье в 2019 году на Балтийском флоте получили почти 700 военных, проходящих службу в Калининградской области. Это почти на 200 военных больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе флота.

"В 2019 году исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении 698 военнослужащих Балтийского флота, проходящих службу в частях и соединениях на территории Калининградской области", - сказали в пресс-службе. В 2018 году служебное жилье получили около 500 семей военнослужащих.

В 2019 году для нужд флота закуплено 170 квартир в Калининграде, и 528 семей военнослужащих получили служебные жилые помещения в уже имеющемся специализированном жилищном фонде. До конца года в Балтийске - главной базе флота запланирована сдача служебного жилого дома на 64 квартиры.

Кроме того, в 2019 году 81 военнослужащему Балтфлота предоставлена жилищная субсидия, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту для предоставления жилищной субсидии в этом году, превысила 600 млн рублей.