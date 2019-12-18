{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Балтийском флоте 700 военнослужащих обеспечили служебным жильем в 2019 году

В этом году для нужд флота приобрели 170 квартир в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Служебное жилье в 2019 году на Балтийском флоте получили почти 700 военных, проходящих службу в Калининградской области. Это почти на 200 военных больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе флота.

"В 2019 году исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении 698 военнослужащих Балтийского флота, проходящих службу в частях и соединениях на территории Калининградской области", - сказали в пресс-службе. В 2018 году служебное жилье получили около 500 семей военнослужащих.

В 2019 году для нужд флота закуплено 170 квартир в Калининграде, и 528 семей военнослужащих получили служебные жилые помещения в уже имеющемся специализированном жилищном фонде. До конца года в Балтийске - главной базе флота запланирована сдача служебного жилого дома на 64 квартиры.

Кроме того, в 2019 году 81 военнослужащему Балтфлота предоставлена жилищная субсидия, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту для предоставления жилищной субсидии в этом году, превысила 600 млн рублей.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Госдума сократила до пяти дней срок выдачи разрешения на строительство
Требуемые документы могут быть направлены в форме электронных документов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС