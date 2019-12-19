Контроль за рынком недвижимости усилят в ДФО в связи с введением ипотеки под 2%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Меры по контролю стоимости недвижимости будут приняты на Дальнем Востоке в связи с введением льготной ипотеки под 2%, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Жителям Дальнего Востока с прошлой недели стала доступна льготная ипотека под 2%. Как в среду сообщала пресс-служба Минвостокразвития, уже подано около 1,4 тыс. заявок на получение таких кредитов. Вопрос поддержки населения, в частности льготной ипотеки, поднимался в четверг на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что часть мер поддержки в области демографии по примеру Дальнего Востока будет распространена на Зауралье.

"Сегодня поступило уже 1389 заявок на получение льготной ипотеки. Процесс идет активно, люди интересуются, банки подключаются. Наша же главная задача сейчас - не допустить роста стоимости жилья. Вместе с региональными властями мы уже наметили перечень мер для контроля за рынком недвижимости в регионах", - сообщил Козлов, его слова приводит пресс-служба министерства.

Во время пресс-конференции президент также сообщил, что для реализации программы "Дальневосточный гектар", необходимо решить проблемы с инфраструктурой в округе, а затем переходить на другие регионы. Как сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат, в настоящее время на Дальнем Востоке ведется работа по обустройству инфраструктуры для участников программы.

"Так, в Хабаровском крае разработана проектная и рабочая документация на строительство подъездных дорог к агломерациям "дальневосточных гектаров" в районе сел Елабуга и Краснознаменка. Кроме того, подготовлена проектная и рабочая документация на строительство автомобильных дорог на территории Кругликовского и Галкинского сельских поселений, а также заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ", - сказал Ховрат, слова которого также приводит пресс-служба Минвостокразвития.

В Якутии разработана проектная и рабочая документация для строительства подъездных дорог в селах Булун, Петровка, Антоновка. Пройдена государственная экспертиза. Планируется заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ в 2020 году, сказал Ховрат.

О мерах поддержки на Дальнем Востоке

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов, территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Существует также программа "Дальневосточный гектар", в рамках которой россияне могут получить в пользование участки земли на Дальнем Востоке. С прошлой недели заработала новая мера поддержки дальневосточников - льготная ипотека под 2%, которая будет доступна молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров".