Кабмин в течение недели подготовит план решения проблемы долгостроев

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство России за ближайшую неделю подготовит план действий по решению проблемы объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет государственного бюджета, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Виталий Мутко после совещания в Счетной палате.

"Правительство с учетом сегодняшнего разговора в ближайшую неделю завершит доработку всех необходимых решений, сделаем наш план действий. Он будет разбит: первое - это то законодательство, которое нужно поправить с точки зрения ведения реестра, с точки зрения списания объектов, завершения строительства, оценки. Второе - это вопросы, связанные с информационным обеспечением и финансами", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что с каждым регионом будет создан четкий план действий по достройке незавершенных объектов. "Надеемся, что в ближайшие два-три года перелом произойдет, и мы сделаем все, чтобы больше не начинали объекты, которые не завершатся", - подчеркнул Мутко.

Он также отметил необходимость определения понятия объекта незавершенного строительства, так как законодательно оно не определено.

Счетная палата ранее проанализировала ситуацию с незавершенными бюджетными стройками в России. Как следует из материалов исследования, всего в России 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства, которые финансируются за счет бюджетных источников. При этом все объекты в мониторинге были разделены на три типа: те, строительство которых ведется в плановом порядке; "брошенные" объекты - это те, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано; "долгострои" - это объекты, которые возводятся более пяти лет.