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Фонд дольщиков с начала декабря выплатил более 1 млрд руб. компенсаций по проблемным домам

Возмещение получили более 650 человек

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства выплатил более 1,1 млрд рублей компенсаций с начала декабря 2019 года по проблемным жилым домам, которые нецелесообразно достраивать, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

Фонд с 3 декабря начал принимать заявления от дольщиков тех долгостроев, по которым на заседании Наблюдательного совета фонда было принято решение выплатить возмещение за квартиры, а не достраивать дома.

"Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства выплатил более 1,1 млрд [рублей] денежных компенсаций. Возмещение получили свыше 650 человек. Всего принято 1,4 тыс. заявлений на общую сумму более 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время компенсации уже получают дольщики проблемных объектов в Саратовской области и Красноярском крае. На очереди Ивановская, Пензенская, Ленинградская, Орловская, Калининградская, Оренбургская, Ярославская области и Республика Саха (Якутия).

Всего Наблюдательным советом фонда принято решение о выплате компенсаций по 50 домам на 4,4 тыс. дольщиков в 10 субъектах РФ. Общий размер выплат составит 7,2 млрд рублей. До конца 2019 года фонд планирует принять решение еще в отношении порядка 123 домов в 16 субъектах РФ.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрасноярский крайСаратовская область
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