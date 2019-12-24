{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 77 млн кв. м недвижимости построили в Москве с 2011 года

В 2019 году в столице возвели 10,4 млн кв. м недвижимости

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 77 млн кв. м недвижимости было построено в Москве за период с 2011 по 2019 год, из них 30,5 млн кв. м - это жилье. Об этом сообщается в материалах к президиуму правительства столицы.

"В целом за 2011-2019 годы построено 77,2 млн кв. м недвижимости, в том числе 30,5 млн кв. м жилья (15% от всего объема недвижимости Москвы)", - говорится в сообщении.

В материалах напоминается, что в 2019 году в Москве возвели 10,4 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,5 млн кв. м жилья, что стало рекордом для города за несколько лет. Предыдущий рекорд ввода недвижимости был установлен в 2015 году - 9,2 млн кв. м, из них 3,9 млн кв. м жилья.

Строительство коммерческой недвижимости осуществляется в основном за пределами Третьего транспортного кольца.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что застройщики в Москве возводят более 530 объектов по договорам долевого участия (ДДУ) на 33 млн кв. м.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Приложение по поиску жилья в новостройках "Домой.ру" запущено в России
Также в приложение встроена карта с объектами инфраструктуры, включая парковки, школы, магазины или кафе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС