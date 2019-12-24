Более 77 млн кв. м недвижимости построили в Москве с 2011 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 77 млн кв. м недвижимости было построено в Москве за период с 2011 по 2019 год, из них 30,5 млн кв. м - это жилье. Об этом сообщается в материалах к президиуму правительства столицы.

"В целом за 2011-2019 годы построено 77,2 млн кв. м недвижимости, в том числе 30,5 млн кв. м жилья (15% от всего объема недвижимости Москвы)", - говорится в сообщении.

В материалах напоминается, что в 2019 году в Москве возвели 10,4 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,5 млн кв. м жилья, что стало рекордом для города за несколько лет. Предыдущий рекорд ввода недвижимости был установлен в 2015 году - 9,2 млн кв. м, из них 3,9 млн кв. м жилья.

Строительство коммерческой недвижимости осуществляется в основном за пределами Третьего транспортного кольца.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что застройщики в Москве возводят более 530 объектов по договорам долевого участия (ДДУ) на 33 млн кв. м.