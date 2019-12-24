АКРА подтвердило наивысший рейтинг ДОМ.РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ДОМ.РФ на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.

"Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от органов власти по причине системной значимости компании для российской экономики и определяющего влияния государства на ее кредитоспособность", - говорится в сообщении.

Как считает АКРА, ДОМ.РФ характеризуется достаточно высоким уровнем собственной кредитоспособности. Агентство также отметило достаточный запас по капиталу ДОМ.РФ (отношение собственных средств к сумме активов, договорных и условных обязательств составляло на конец сентября 2019 года 14,6%).

АКРА подчеркнуло, что компания имеет очень высокую системную значимость, входит в список стратегических предприятий. Рейтинговое агентство также отметило положительный финансовый результат ДОМ.РФ - за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль по МСФО выросла на 63,1% - до 16,1 млрд рублей.