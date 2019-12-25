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Реновация

Москва представит программу реновации на двух крупных международных конкурсах в 2020 году

Программу реновации представят на международной выставке недвижимости MIPIM и Всемирном фестивале архитектуры WAF

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Проект реновации жилищного фонда Москвы планируют представить на нескольких крупных архитектурных конкурсах, среди них - международные MIPIM (выставка недвижимости) и Всемирный фестиваль архитектуры (World Architecture Festival, WAF). Об этом журналистам в среду сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"У нас большие заявки на различные конкурсы архитектурные. Мы серьезно растем, все больше новых объектов появляется <…> Мы не собираемся сбавлять обороты, у нас будет большая заявка на MIPIM в 2020 году, где мы представим проект реновации, думаю, что также будет большая заявка на WAF - это основные вещи. Большие фестивали и площадки тоже будут затронуты. Мы мониторим, где и что есть. У нас много перспективных проектов, не считая "Зарядья" и реновации, это еще и проект "Река", - сказал Кузнецов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что реновация вызывала большой интерес со стороны чиновников разных стран сразу же, как только проект анонсировали на MIPIM, особенно у турецких и немецких коллег. Чиновники из Германии положительно оценили реновацию и назвали ее правильным и социально ориентированным проектом государства.

"По их словам, мы делаем такую вещь, которая может послужить примером и вдохновением для других городов. Уровень признания того, что у нас происходит в Москве, как никогда высокий. Мы такой интерес не вызывали уже очень давно", - добавил Кузнецов.

Он напомнил, что в Абу-Даби с 8 по 13 февраля пройдет урбанистический форум, где также будут представлены крупные московские проекты.

"Что касается реновации, то мы делаем беспрецедентную, мировых масштабов вещь. И понятно, что эта программа не может быть легкой и простой, она не может вызывать исключительно положительные эмоции. Она будет вызывать и опасения, как все новое и неизведанное, тем более такого масштаба", - отметил главный архитектор Москвы.

О конкурсах

MIPIM - международная выставка недвижимости - проводится с 1990 года. Это четырехдневное мероприятие, на котором встречаются самые влиятельные игроки из всех секторов международной отрасли недвижимости. Она объединяет все этапы производственного цикла и дает уникальный доступ к большому числу проектов и к мировым источникам капиталовложений.

Всемирный фестиваль архитектуры WAF проводится ежегодно с 2008 года и считается главным местом встречи архитекторов международного уровня. Премия World Architecture Festival - одна из самых престижных, ее часто называют "Оскаром" в архитектурном мире, поэтому даже попадание в шорт-лист победителей считается заметным достижением для проектов. В жюри входят авторитетные архитекторы и критики со всего мира. В 2019 году было номинировано 549 проектов из 70 стран мира, из них 12 представляют Россию.

Теги
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