Около 6% участников реновации в Москве планируют получить компенсацию вместо квартиры

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 6% участников реновации в Москве планируют получить денежную компенсацию от властей вместо новой квартиры, следует из данных социологического опроса аналитического центра НАФИ. При этом большинство переселенцев все равно планируют потратить компенсацию на покупку жилья, сообщили в среду в пресс-службе компании "Метриум".

"По результатам соцопроса НАФИ, проведенного по инициативе компании "Метриум", 6% жителей планируемых к расселению многоквартирных домов собираются получить от городских властей денежную компенсацию, а не равнозначную квартиру. По правилам программы реновации, собственники старых квартир могут претендовать либо на равнозначное или равноценное новое помещение, либо на денежную компенсацию. Ее размер определяется рыночной стоимостью старой квартиры", - сообщили в пресс-службе.

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных получателей денежной компенсации, несмотря на отказ от готовой квартиры, предоставляемой в рамках программы реновации, планируют использовать ее для приобретения нового жилья. Порядка 83% таких граждан собираются купить новую квартиру, а еще 11% - индивидуальный дом. На другие цели денежную компенсацию потратят около 4% респондентов.

"Нередко в старом фонде в квартирах живут несколько поколений семьи. Разъехаться им всегда было сложно, ведь подобное жилье отличается низкой ликвидностью и его сложно трансформировать в несколько объектов недвижимости, чтобы удовлетворить потребности всех проживающих. Соответственно, продать такие квартиры нынешним собственникам непросто, поэтому они предпочитают получить денежную компенсацию, чтобы быстро решить жилищный вопрос", - прокомментировал данные опроса гендиректор Level Group Кирилл Игнахин, его слова приводятся в сообщении.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая отмечает, что высокая доля граждан, планирующих получить компенсацию, чтобы купить квартиру вместо того, чтобы сразу заехать в новое жилье от города, свидетельствует о скепсисе относительно предоставляемых квартир. "Возможно, граждан не удовлетворяет качество новых объектов или расположение. Именно поэтому они хотят получить деньги, позволяющие приобрести то жилье, которое подходит под их критерии или индивидуальные особенности", - приводит ее слова пресс-служба компании.

Исследование было проведено методом онлайн-опроса CAWI (Computer Assisted Web Interview) среди жителей Москвы, имеющих в собственности квартиру, включенную в программу реновации. Размер выборки - 873 респондента.