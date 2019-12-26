Разрешение на ввод двух проблемных домов ЖК "Солнечная система" получено в Подмосковье

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Застройщик жилого комплекса "Солнечная система" в Химках, строительством которого ранее занимался обанкротившийся девелопер Urban Group, получил разрешение на ввод в эксплуатацию домов № 4 и № 8, сообщается на сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

"Застройщик - Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" - получил разрешение на ввод двух домов в ЖК "Солнечная система" № 4 и № 8 <…> Записаться на удобное время и дату для получения ключей можно по телефону горячей линии фонда - 8-800-7007-214", - говорится в сообщении.

Запись по дому № 4 начнется с 27 декабря, выдача ключей - с 13 января. Записаться по дому № 8 можно будет с 13 января, а получить ключи с 22 января.

Выдача ключей в домах № 5 и № 6 ЖК "Солнечная система" началась 25 мая 2019 года. До конца года планировалось восстановить права 3,5 тыс. дольщиков. Как сообщал вице-премьер РФ Виталий Мутко, дольщики, купившие квартиры в двух других непостроенных домах жилого комплекса "Солнечная система" (№ 2 и № 7), спроектированных под линиями электропередачи, получат компенсации, выплаты начнутся в феврале-марте. Бывший застройщик объекта Urban Group ранее утверждал, что имеется возможность переноса ЛЭП, однако после банкротства девелопера выяснилась крайняя сложность проекта.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований внесено более 14 тыс. квартир, 5,5 тыс. машино-мест и кладовок площадью менее 7 кв. м.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть выполнены до декабря 2022 года.