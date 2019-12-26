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Сбербанк запускает программу ипотеки для самозанятых

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк запускает программу ипотеки для самозанятых, подключивших сервис "Свое дело". Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%.

Оформить ипотеку самозанятые смогут по программам: "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость", за исключением целей на индивидуальное строительство.

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Николай Васев, чьи слова приведены в пресс-релизе, ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Новая услуга поддерживает клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку, добавил он.

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Россия
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