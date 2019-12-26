ДОМ.РФ и ВТБ разместили выпуск ипотечных облигаций почти на 97 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ и ВТБ разместили выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) объемом 96,6 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ и Банк ВТБ завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 96,6 млрд рублей. Обеспечением по бумагам выступает пул ипотечных кредитов, выкупленный у банка ВТБ. Это пятая сделка секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

Ипотечные ценные бумаги имеют поручительство ДОМ.РФ, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 тыс. рублей, юридический срок погашения - 7 мая 2050 года. "Ожидаемая дюрация выпуска составит 2,3 года, а темп досрочных погашений по закладным, входящим в ипотечное покрытие выпуска, ожидается на уровне 23-25%", - отмечается в релизе.

В ноябре 2019 года президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник подписали меморандум о крупнейшем в истории российской секьюритизации рыночном выпуске ипотечных облигаций в объеме до 300 млрд рублей, который состоится в 2020 году. С 2016 года ДОМ.РФ и ВТБ выпустили ипотечные облигации на общую сумму 387 млрд рублей.

При этом общий объем выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ с декабря 2016 года достиг более 540 млрд рублей, подписаны меморандумы с банками на выпуск ИЦБ еще на более 1 трлн рублей до 2022 года. Доля ипотечных ценных бумаг с гарантиями ДОМ.РФ составляет около 80% всех жилищных облигаций в обращении, отмечается в сообщении пресс-службы.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это выданные ипотечные кредиты, которые банки "упаковывают" в ценные бумаги и продают инвесторам. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством финансового института. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ представляют собой механизм привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, который позволит банкам нарастить объем выдачи ипотеки населению. Ранее вице-премьер Виталий Мутко отметил, что дополнительную поддержку для снижения ипотечных ставок обеспечила программа выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ, в которой участвуют все ведущие банки.

Снижение ипотечной ставки в России является одной из главных целей национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, к концу 2024 года ставка должна составлять 7,9%.