Сбербанк ждет рекорда по выдаче ипотеки в России в 2020 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в России может достигнуть более 3,5 трлн рублей в 2020 году, говорится в материале Сбербанка "Банковские итоги 2019 года". Прогноз банка на 2019 год составляет 2,9 трлн рублей.

По данным банка, выдачи ипотечных кредитов росли до 2014 года и составили на этот период 1,8 трлн рублей. Затем произошло снижение до 1,2 трлн рублей в 2015 году. В 2016 году зафиксирован объем в 1,5 трлн рублей, в 2017 году - 2 трлн рублей, в 2018 году - 3 трлн рублей.

"Достигнутый уровень ставок позволяет рассчитывать на рекордные выдачи в 2020 году в объеме более 3,5 трлн рублей", - говорится в материале.

При этом авторы материала подчеркивают, что рост рынка ипотеки возможен только при снижении ипотечных ставок и Россия "уже находится в начале этого тренда".

В материале говорится, что важным результатом 2019 года стало снижение ставки ипотеки до рекордно низкого уровня. К концу 2019 года ставка может приблизиться к 9%, ожидают в банке.

При этом рост рублевых ставок в конце 2018 года привел к росту стоимости ипотеки в начале 2019 года более чем на 1 п. п., и в результате средняя за год ставка выдач в 2019 году окажется выше, чем в 2018 году.