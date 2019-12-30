В Ленинградской области ввели в эксплуатацию 22 долгостроя в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. В Ленинградской области введели в эксплуатацию 22 многоквартирных дома, находившихся в списке проблемных объектов. Квартиры получили более 4,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"В Ленинградской области в 2019 году завершили 22 дома-долгостроя. Квартиры получают более 4,5 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

По итогам 2019 года введены в эксплуатацию дом из трех секций в Лаголово (застройщик ООО "Корпорация "Мегаполис"); четыре дома в Янино (застройщик АО "Строительное управление № 155"); два дома в ЖК "Щегловская усадьба" в поселке Щеглово (застройщик "Навис"); дом в ЖК "Созвездие" в городе Мурино (застройщик "Навис"); дом в ЖК "Янинский каскад-3" (застройщик ЗАО "ИК "Строительное управление"); Дом в ЖК "Радужный" во Всеволожске (застройщик АО "ГлавСтройКомплекс"); дом в Кировске (застройщик "Айбер "Сказка").

Также сдан один дом в ЖК "Цветы" в деревне Касимово-1; два дома в ЖК "Дубровка на Неве" в городе Дубровка, (застройщик ООО "Невский Форт"); пять домов (застройщик ООО "РИБИС"); дом в Кировске на бульваре Партизанской Славы застройщика ООО "СК "Нева Сити"; два дома в ЖК "Чудеса света" в Колтушах, (застройщика ООО "Альтаир-Инвест", входит в группу компаний "Унисто Петросталь").

Также в конце 2019 года выдали заключения о соответствии для пяти домов-долгостроев: дома в поселке Сосново (застройщик ООО "АСП-Проект"); дом в городе Сосновый Бор (застройщик - ООО "МонтажСтрой"); три жилых дома в поселке Рощино на улице Социалистической (застройщик - ООО "ИСК "Интер-Строй"). В трехлетнем бюджете Ленинградской области заложено 2 млрд рублей на исполнение обязательств проблемных застройщиков перед дольщиками. Такую же сумму региональные власти рассчитывают привлечь из федерального бюджета.

Завершить ревизию хода строительства всех жилых домов в Ленинградской области с сорванными сроками сдачи в эксплуатацию ДОМ.РФ планирует до 1 сентября. Власти области ведут учет всех домов с нарушением сроков передачи квартир. Согласно официальным критериям, в регионе девять проблемных объектов и около 2 тыс. официально признанных обманутых дольщиков. Вместе с тем в Минстрой передана информация о нарушении сроков по более 12 тысячам договоров покупки жилья.