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Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок

Такая ипотека выдается под 6% и менее

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Популярность программы льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми оказала влияние на снижение ипотечной ставки в декабре, говорится в сообщении ДОМ.РФ, распространенном во вторник.

Банк России опубликовал 30 декабря статистику, согласно которой средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых. Совокупный ипотечный портфель банков России за январь-ноябрь 2019 года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 7,4 трлн рублей.

"Значительный вклад в снижение ставки внесла растущая популярность программы семейной ипотеки, выдаваемой под 6% и менее. Без учета этой программы ставки по кредитам на новостройки достигли 9% (на 1,13 п.п. ниже апреля 2019 года). По кредитам на вторичном рынке ставки снизились до 9,51% (на 1,25 п.п. выше апреля 2019 года)", - отмечается в сообщении.

В релизе указывается, что по продуктам рефинансирования ранее взятых кредитов ставки снизились с 10,71% в апреле 2019 года до 9,05%.

По прогнозу ДОМ.РФ, по итогам первого квартала 2020 года ипотечные ставки достигнут минимальных значений и приблизятся к показателю 8,7%, заложенному нацпроектом "Жилье и городская среда" на следующий год.

Семейная ипотека

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография"). По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.

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