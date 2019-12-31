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Долгострои в Подмосковье и Санкт-Петербурге получили разрешения на ввод в эксплуатацию

Ключи от квартир в Московской области получат более 640 дольщиков, в Петербурге - 930

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Разрешения на ввод в эксплуатацию получили два дома ЖК "Митино О2" в подмосковном Красногорске и два блока ЖК "На Королева" в Санкт-Петербурге, сообщает во вторник Фонд защиты прав-участников долевого строительства.

"Фонд защиты прав дольщиков получил разрешение на ввод двух домов ЖК "Митино О2" - № 11.1 и № 11.2. Ключи от квартир получат более 640 дольщиков. <…> Блоки 1.2 и 1.3 (застройщик АО СК "Росстрой", входит в группу компаний "СУ-155"), расположенные по адресу: город Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 1 (ЖК "На Королева") получили разрешение на ввод в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Дом № 11.1 ЖК "Митино О2" имеет 245 квартир общей жилой площадью более 11 тыс. кв. м. Дом № 11.2 имеет 340 квартир общей жилой площадью более 15 тыс. кв. м. Жилой комплекс состоит из девяти домов на более 2,8 тыс. квартир. Во второй половине 2020 года в ЖК будет сдан детский сад, во втором полугодии 2021 года - школа. Ранее были выданы ключи в доме № 6 ЖК "Митино О2", сообщает фонд.

Строительство ЖК "Митино О2" начинала группа компаний Urban Group, которая считалась крупнейшим застройщиком Подмосковья. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть выполнены до декабря 2022 года.

В Санкт-Петербурге в блоках 1.2 и 1.3 ЖК "На Королева" квартиры приобрели 930 дольщиков, отмечается в сообщении фонда. В целом объект состоит из четырех блок-секций (1.1, 1.2, 1.3 и 1.4) и является самым крупным долгостроем обанкротившейся группы компаний "СУ-155" в Санкт-Петербурге. Общая площадь долгостроя составляет более 85 тыс. кв. м и включает почти 2 тыс. квартир. Также уже введен в эксплуатацию блок 1.1, на блок-секции 1.4 завершаются работы по отделке фасада, выполняется монтаж лифтового оборудования.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - АО "Банк ДОМ.РФ") компания "РК-строй". В Санкт-Петербурге "СУ-155" бросила строительство 9 домов, в которых приобрели квартиры более 4,6 тыс. дольщиков. На сегодняшний день 8 домов уже введены в эксплуатацию.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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На востоке Петербурга ввели в эксплуатацию жилой комплекс, строящийся с 2004 года
Проблему дольщиков городские власти планируют решить в 2020 году
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