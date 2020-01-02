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ОНФ проверит состояние жилых домов, являющихся объектами культурного наследия

Активисты Общероссийского народного фронта уточнили, что около 4% от общего числа памятников культурно-исторического значения являются жилыми домами

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены в наступившем году провести мониторинг состояния жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-служба движения.

"Для систематизации информации по объектам культурного наследия, в которых живут люди, Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ планирует провести исследование состояния этих зданий. Эти данные понадобятся при формировании новой программы расселения жильцов", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что около 4% от общего числа памятников культурно-исторического значения являются жилыми домами. "Это 5,8 тыс. зданий, находиться в которых опасно, дискомфортно, и в настоящий момент отсутствуют правовые акты, позволяющие владельцам и нанимателям квартир в таких домах надеяться на изменение условий их проживания", - отмечается в документе.

В ОНФ уточнили, что результаты будут направлены в Минстрой и Минкультуры.

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