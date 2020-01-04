Стоимость жилья в новостройках рядом с МЦД в Подмосковье выросла на 20%

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в новостройках Подмосковья рядом с линией Московских центральных диаметров (МЦД) выросла к концу 2019 года на 20%. На вторичном рынке метр подрос всего на 5% к году, сообщается на сайте агрегатора Яндекс.Недвижимость.

"На вторичном рынке Подмосковья к концу 2019 года квадратный метр в новостройках составил 74тыс. рублей (плюс 5% год к году), в новостройках - 97,5 тыс. рублей (плюс 20%)", - говорится в сообщении.

МЦД охватят около 100 жилых и апартаментных комплексов. Транспортная доступность улучшится в основном за МКАД и по большей части в Подмосковье, снизится нагрузка на метро.

Как отмечается на портале, в 2019 году в Московском регионе произошло два крупных запуска: открылись восемь станций метро и МЦД. Вокруг новых станций Сокольнической линии ("Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка") цены за год выросли на 20% на новостройки и на 27% на квартиры на вторичном рынке. Подорожали и дома вокруг станций первого участка Некрасовской линии. Особенно вокруг конечной станции "Некрасовки" - на 10,5% в новостройках и 21% у предложений на вторичном рынке.

В 2020 году откроют еще несколько новых станций метро. Однако, как говорят аналитики Яндекс.Недвижимости, ожидать аналогичного роста цен не стоит: станции появятся в районах с уже развитой инфраструктурой и на транспортную доступность значительно не повлияют. За МКАД цены на квартиры у новых станций выросли на 11-12%, так как там они улучшат ситуацию с трафиком: электричек станет больше, а интервалы между ними - меньше.