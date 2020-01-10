Пять дореволюционных объектов в историческом центре Москвы выставили на аукцион

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Помещения в пяти дореволюционных зданиях, построенных в центре Москвы в конце XIX - начале XX века, выставлены на электронные торги. Стартовая цена продажи объектов - от 34 до 89 млн рублей, начальная ставка арендной платы - от 695 тыс. до 2,6 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

"Сейчас выставлены на торги помещения в пяти дореволюционных зданиях, расположенных в Замоскворечье, Пресненском, Тверском, Мещанском, Таганском районах. Абсолютно все лоты имеют свободное назначение, их площадь варьируется от 86 до 300 кв. м. Стартовая цена - от 34 до 89 млн рублей, начальная ставка арендной платы - от 695 тыс. до 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Через аукцион можно приобрести помещение со свободным назначением площадью около 300 кв. м, которое расположено по адресу: улица Петровка, дом 23/10, строение 5. Еще один объект расположен в Звонарском переулке, дом 1, его площадь - чуть более 160 кв. м. Оба здания построены до 1917 года, но при этом не являются объектами культурного наследия, приводятся в сообщении слова руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

Он также добавил, что три помещения в зданиях дореволюционной постройки можно арендовать через городской аукцион, их площадь - от 86 до 245 кв. м. Самое старое здание, построенное в 1860 году, находится по адресу: Верхняя Радищевская улица, дом 11, строение 4. Также на торги выставлены два помещения в доме постройки 1890 года, площадью 97 кв. м, расположенные в доме на Большой Пионерской улице, 7, строение 1.

В сообщении отмечается, что помимо стрит-ретейла победители аукционов открывают в подобных помещениях уютные антикафе, салоны антикварных книг или арт-объекты. Заявочная кампания на участие в электронных аукционах продлится до середины января, по некоторым предложениям можно подать заявку до февраля 2020 года.