Банк ДОМ.РФ выдал более 160 млн рублей в кредит на строительство жилого дома в Хабаровске

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 163 млн рублей компании "Домострой" для строительства жилого комплекса в Хабаровске, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

Строительство 12-этажного жилого дома на улице Весенней началось в июне 2017 года. ЖК рассчитан на 90 квартир, его общая площадь составляет 4,4 тыс. кв. м. Ввести дом в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2020 года. Застройщик намерен благоустроить территорию, создать детскую и спортивную площадки, парковку, общественные пространства для отдыха.

"Уверены, объемы жилищного строительства и спрос на жилье на Дальнем Востоке будут расти, этому способствует запущенная в декабре 2019 года госпрограмма "Дальневосточная ипотека", в рамках которой Банк ДОМ.РФ выдает ипотеку под 2% годовых", - сказала вице-президент банка Анна Авдокушина, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметила директор "Домостроя" Наталья Калугина, это первый опыт компании по строительству жилья с использованием проектного финансирования.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".