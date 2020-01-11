Цены на жилье в Москве и Подмосковье выросли на 15-20% после запуска МЦД

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) привел к резкому росту цен на жилье в нескольких районах Москвы и Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С запуском Московских центральных диаметров улучшилась транспортная доступность десятков районов Москвы и городов Московской области. Уже за первый месяц работы диаметров за счет открытия новых станций и развития прилегающей территории цены на жилье вблизи станций МЦД уже выросли до 15% в восьми районах Москвы и до 20% в городах Подмосковья", - говорится в сообщении.

По данным сервиса "Яндекс.Недвижимость", с запуском диаметров сильнее всего подорожало жилье в районе Москворечье-Сабурово - на 15,1% (с 162,3 тыс. рублей за кв. м до 186,7 тыс. рублей). На втором месте оказался Северный район - на 14,7%, на третьем месте - Дмитровский район с подорожанием жилья до 14%. Через эти районы проходит маршрут МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Также поднялись цены на жилье в районе Чертаново Южное - на 13,8%, в Нижегородском районе - до 13,6%, в районе Покровское-Стрешнево - до 13,4%, Беговом районе - до 12,9%, Царицыно - до 11,8%.

Выше всего показатели роста стоимости жилья после запуска МЦД - в новостройках Подмосковья. За год новостройки в Подмосковье, которые не входят в зону тяготения МЦД, подорожали до 7,6%. При этом, для сравнения, в Нахабино, вблизи станции МЦД, сразу в нескольких ЖК цены новостроек выросли до 20%, а в Одинцове - до 12%. Также подорожало жилье и в Лобне - до 11% и в Подольске - до 12%.

"Ожидается, что запуск следующих трех диаметров приведет к росту цен на недвижимость в Москве и Подмосковье до 12-15%", - добавляется в материале.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пять диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.